Житель Великих Лук хранил наркотик в кармане и попался полиции

Великолучанина будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что 23 марта, житель города Великие Луки приобрел наркотическое средство, которое стал хранить в кармане своей одежды. В дальнейшем его с приобретенным наркотическим средством остановили сотрудники полиции. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Санкция части 2 статьи 228 УК РФ УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

