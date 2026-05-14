Жилой дом и хозпостройка сгорели в псковской деревне Везки

Возгорание жилого дома и хозяйственной постройки произошло в деревне Везки Псковского муниципального округа 13 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 16:15. Причина, предположительно, – аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

На месте работали четыре специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.