Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт невельчанину за убийство

Невельский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, которого присяжные заседатели признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного заседания установили, что мужчина 15 декабря 2022 года, находясь в доме у жительницы деревни Карабаново Невельского района, в ходе ссоры ударил ее головой о печь. Женщина, потеряв равновесие, упала, получив травмы, от которых скончалась.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу двоюродной сестры погибшей расходы, обусловленные погребением, и компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей.