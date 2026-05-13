 
Происшествия

Гость Великих Лук предстанет перед судом за причинение ранения незнакомцу

0

Гостя Великих Лук будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что 23 августа 2025 года, гость города, находился на улице у одного из увеселительных заведений города Великие Луки, где у его друга (жителя города Великие Луки) произошел конфликт с ранее незнакомым парнем (жителем города), который перерос в драку. Гость города достал из кармана брюк нож, которым нанес обидчику его друга одно ножевое ранение в область живота, причинив ему проникающее ножевое ранение в брюшную полость, с повреждение печени.

Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026