Гость Великих Лук предстанет перед судом за причинение ранения незнакомцу

Гостя Великих Лук будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что 23 августа 2025 года, гость города, находился на улице у одного из увеселительных заведений города Великие Луки, где у его друга (жителя города Великие Луки) произошел конфликт с ранее незнакомым парнем (жителем города), который перерос в драку. Гость города достал из кармана брюк нож, которым нанес обидчику его друга одно ножевое ранение в область живота, причинив ему проникающее ножевое ранение в брюшную полость, с повреждение печени.

Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

