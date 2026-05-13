Неосторожность стала причиной пожара на улице Ижорского Батальона в Пскове

Два возгорания произошло в регионе из-за неосторожности с огнем за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 16:21 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном неэксплуатируемом здании на улице Ижорского Батальона в Пскове. В помещении огонь повредил потолочное перекрытие и стену. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России, две единицы техники. Здание удалось спасти.

Позднее в деревне Коскино-2 Бежаницкого муниципального округа сгорело бесхозное строение. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.