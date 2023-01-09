Происшествия

Псковичка ушла из дома в Рождество и пропала

Татьяна Войцехович из деревни Черёха пропала в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», женщина ушла из дома в Рождество, 7 января, и не вернулась.

Известно, что женщине 61 год, её рост составляет 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы тёмно-каштанового цвета.

Татьяна Войцехович была одета в куртку, шапку и штаны чёрного цвета, серые ботинки. С собой - тёмно-зеленая сумка через плечо.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.