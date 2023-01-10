Происшествия

Пожилая псковичка оформила кредит и перевела деньги мошенникам

Пожилая псковичка оформила кредит и отправила деньги мошенникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 января в Пскове пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что злоумышленники пытаются незаконно оформить на нее кредит, а чтобы предотвратить это, необходимо незамедлительно перечислить денежные средства на «безопасный счет», пояснил он.

Горожанка поддалась на эту уловку, оформила кредит и перевела через банкомат на указанный счет 150 тысяч рублей. Когда женщина убедилась, что ее ввели в заблуждение, обратилась в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.