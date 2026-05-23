 
Происшествия

Мужчина погиб во время пожара в Стругокрасненском районе

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в поселке Струги Красные Псковской области тела мужчины со следами воздействия высоких температур. Об этом сообщили в СУ СК России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня. В настоящее время по материалу проверки назначили медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

«По каждому факту гибели людей при пожаре следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний. Как правило, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания», - отметили в СУ СК России по Псковской области.   

