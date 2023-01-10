Происшествия

Три волка загрызли собаку в Плюсском районе в ночь на Рождество

Три волка загрызли собаку в Плюсском районе. Инцидент произошел в ночь на Рождество - с 6 на 7 января.

Фото: газета «Плюсский край»

В деревне Заполье волки съели собаку, которая находилась на привязи около дома. О трагедии сообщила хозяйка собаки, пишет газета «Плюсский край».

«Хищники ходят прямо около домов, высматривая новую добычу, страшно выходить на улицу. Обратилась в полицию», - написала женщина.

«Информацию передали главному охотоведу. Будут предприняты необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей района», - добавил начальник отдела полиции по Плюсскому району Максим Мартынов.

Главный охотовед Олег Беспрозванных отметил, что данный инцидент действительно был. «Волка, напавшего на собаку, добыть не удалось, он ушёл в Ленинградскую область, - прокомментировал ситуацию Олег Беспрозванных, заверив, что контроль над численностью популяции этих хищников у них ведётся постоянно. - Буквально перед Новым годом для этих целей проводился рейд в составе более 40 человек. Удалось добыть двух волков».

По словам специалиста, человеку не стоит опасаться встречи с волком.

«Волк - животное осторожное и хитрое. Он никогда не выйдет на человека. Учуяв его за несколько километров, он либо попробует обойти, либо вообще уйдёт с намеченного маршрута. Ни по одиночке, ни тем более в стае волк не выйдет на человека, так как опаслив, боится резких звуков - даже хруста сломанных веток, незнакомых запахов. Тем более волк будет стараться обходить крупные населённые пункты. И только убедившись, что опасности нет, он может напасть на домашних животных. Учитывая ситуацию, мы продолжим тщательно мониторить эту местность», – заверил специалист.