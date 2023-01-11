Происшествия

Виновнику поджога автомобиля Lexus в Пскове вынесли приговор

Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении псковича, который в ночь с 17 на 18 марта 2022 поджег автомобиль Lexus. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

«В ночь с 17 на 18 марта 2022 года у подсудимого на почве внезапно возникшей личной неприязни к водителю автомобиля Lexus, припаркованного у здания Псковского городского суда, возник преступный умысел на его поджог. С целью реализовать задуманное мужчина вылил принесенный с собой бензин на капот и лобовое стекло автомобиля, а затем бросил зажжённую спичку», – рассказали в пресс-службе судов.

В результате действий подсудимого автомобиль был полностью уничтожен огнем. Ущерб, причиненный представителю потерпевшего, составил 8 799 069 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. С осужденного также взыскали денежные средства в суммах 5 252 972 рублей и 1 870 356 рублей в пользу представителя потерпевшего.

Приговор в законную силу не вступил.