Происшествия

Жители области передали мошенникам более двух миллионов рублей

Несколько жителей Пскова и Великих Лук передали мошенникам более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Несколько пенсионерок из Пскова и Великих Лук обратились за помощью в полицию 11 января. Чтобы «помочь» своим дочерям и внучке, они отдали незнакомцам крупные денежные суммы. Возбуждены уголовные дела. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, неустановленные пока злоумышленники звонили также другим жителям области. Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного снятия со счетов их сбережений, а также получения заработка на дивидендах от вклада в акции известной компании, эти мошенники тоже завладели сбережениями собеседников.

В результате причиненный всем потерпевшим суммарный ущерб превысил два миллиона рублей. Проводится расследование.