Мужчина в черной кепке и с темным рюкзаком пропал в Пскове

49-летний Дмитрий Благов пропал в Пскове. С 17 апреля его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы. Был одет, предположительно, в черную куртку, темные штаны, черные кроссовки и черную кепку. С собой носил темный рюкзак.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.