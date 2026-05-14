 
Происшествия

Сын подозревается в убийстве отца в Дедовичах

0

В Дедовичском округе мужчина подозревается в причинении здоровью отца тяжкого вреда со смертельным исходом, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области. 

Видео: СУ СК России по Псковской области

13 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в поселке Дедовичи тела мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, к совершению преступления причастен сын потерпевшего, с которым у последнего произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры подозреваемый ударил пострадавшего ногой в туловище. От полученных повреждений мужчина скончалась на месте происшествия. 

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы совершенного преступления, по которым назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Фигурант задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026