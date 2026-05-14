Сын подозревается в убийстве отца в Дедовичах

В Дедовичском округе мужчина подозревается в причинении здоровью отца тяжкого вреда со смертельным исходом, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

13 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в поселке Дедовичи тела мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, к совершению преступления причастен сын потерпевшего, с которым у последнего произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры подозреваемый ударил пострадавшего ногой в туловище. От полученных повреждений мужчина скончалась на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы совершенного преступления, по которым назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Фигурант задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.