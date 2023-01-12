Происшествия

Очевидцев инцидента с участием детей ищут на Запсковье

Очевидцев инцидента, который произошел около семи месяцев назад на детской площадке во дворе дома №114 на улице Инженерной, ищут в Пскове. Об этом в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная жительница.

«В конце мая или начале июня 2022 года на детской площадке во дворе дома произошло небольшое происшествие. Мальчик, гуляя на площадке, выронил телефон, кнопочный! Телефон был повреждён. Мама этого мальчика обвинила другого ребёнка в том, что телефон разбил он. Были вызваны родители. Но свидетели показали, что телефон выпал и никто ничего намерено не разбивал. Инцидент был исчерпан», - рассказала псковичка.

На днях женщину вызвали в полицию - мама мальчика, телефон которого был повреждён, по её словам, написала заявление в ведомство и указала, что в том инциденте был разбит сенсорный телефон её сына стоимостью 23 000 рублей.

«Ищу мамочек, кто был тогда на площадке, может это вспомнить и поможет нам в этом странном деле. Отличительная примета мамы заявителя - у неё нет одной руки! Полиция, безусловно, во всём разберётся и выяснит всё!» - отметила женщина.

Очевидцев она попросила связаться с ней в социальных сетях.