Происшествия

Российский священник на похоронах угрожал избить людей кадилом

В Белгородской области священнослужитель во время похорон начал угрожать избить людей кадилом.

Инцидент произошел в селе Неклюдово в конце декабря прошлого года, сообщает издание «Подъем».

Несмотря на просьбу внука покойной «не устраивать концерт», священник грубо ответил мужчине: «Выйди вон, козёл, иначе набью тебе рожу кадилом».

Как рассказали в Белгородской и Старооскольской епархии, священника после этого отправили в монастырь.

«Батюшка не отрицает своей вины. Он встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет, попросили заново провести отпевание. А владыка, когда узнал об этом, вызвал батюшку, пообщался с ним. Он будет находиться некоторое время в монастыре, чтобы подумать о своём поступке. Он сам сказал, что признаёт вину, виноват. Защищать батюшку никто не стал, изначально наша позиция была такая. Батюшка понёс наказание, хотя он довольно уважаемый в селе. Факт очень неприятный. Ни в какие моменты священнику так вести себя не подобает», – прокомментировали инцидент представители священства.