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Великолучанин на почве ревности зарезал свою сожительницу

16.01.2023 18:15|ПсковКомментариев: 0

Мужчину задержали по подозрению в убийстве сожительницы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

15 января в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении 41-летней жительницы города Великие Луки, которая незадолго до этого была госпитализирована с множественными ножевыми ранениями

К преступлению причастен 45-летний сожитель потерпевшей. Он в ночь на 15 января после застолья по месту жительства в одной из квартир на улице Сибирцева в Великих Луках приревновал потерпевшую к молодому соседу, который недавно поселился в доме. Мужчина ударил ее несколько раз ножом в область туловища. С полученными ранениями потерпевшую была госпитализировали. Спустя несколько часов она скончалась.

По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: #великие луки #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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