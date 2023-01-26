Происшествия

Власти Пскова отреагировали на инцидент с падением пенсионера на скользком тротуаре

Автобусную остановку на Октябрьском проспекте, 39 в Пскове дважды посыпали противогололедными материалами сегодня, 26 января. Работы производились в 4.30, 9.00 и в 13.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Остановка на Октябрьском проспекте, 39, была убрана и посыпана противогололедными материалами сегодня, 26 января, в 4.30. В 9.00 был произведен мониторинг, и местами остановку дополнительно обработали противогололедными материалами. Повторная обработка остановочной площадки была произведена в 13.00», - сообщили в администрации.

Отмечается, что подрядные организации регулярно проводят очистку от снега и противогололедную обработку тротуаров в Пскове, работы идут согласно ГОСТ.

«Кроме того, ведется ежедневный контроль за качеством выполненных работ. Исходя из погодных условий, в первую очередь внимание уделяется тротуарам с интенсивным движением пешеходов и автобусным остановкам. Интервал очистки/обработки составляет около 4 часов. Каждое утро, перед первым рейсом автобусов, все автобусные остановки очищаются от осадков и посыпаются противогололедными материалами», - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина поскользнулся и рассёк голову возле остановки в Пскове.