Происшествия

Великолучанин украл колбасу из автомобиля и съел её за новогодние праздники

Великолучанин украл колбасу из автомобиля и съел её за новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В конце декабре прошлого года мужчина перед празднованием Нового года украл из автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного дома, и принадлежащего одному из индивидуальных предпринимателей города колбасные изделия на сумму в размере 24 460 рублей. Их за новогодние праздники, в то время пока его искали сотрудники полиции, употребил в пищу.

Прокуратура города Великие Луки признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту кражи колбасы по части 1 статьи 158 УК РФ.