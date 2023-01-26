Происшествия

Диван загорелся в одной из квартир в Пскове из-за неосторожного курения

Неосторожное курение стало причиной пожара в одной из квартир в Пскове 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании на улице Инженерной, 18 поступила на пульт управления в 22:26. В многоквартирном жилом доме в комнате 3 на 5 метров огонь повредил диван.

Кроме того, в этот день в 12:02 в Невеле на улице Гвардейской в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

А в 18:48 в деревне Махново Опочецкого района в хозяйственной постройке горела сажа в дымоходе. По словам сотрудников пожарной безопасности, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.