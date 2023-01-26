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Происшествия

Поэт и капитан дальнего плавания погиб при пожаре в Печорском районе

29.01.2023 19:19|Псков

 

Поэт и капитан дальнего плавания Николай Никулин погиб при пожаре в деревне Кулье Печорского района в ночь на 29 января. Об этом сообщается в группе «Псковское обозерье» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: Sandro Averi / «ВКонтакте»

«В деревне Кулье скончался Никулин Николай Петрович при пожаре в собственном доме», – говорится в сообщении.

 

 

Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном доме. По предварительному заключению сотрудников ведомства, причина происшествия – аварийный режим работы отопительной печи.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области подтвердили, что на месте пожара был обнаружен погибший 1946 рождения.

 

Как сообщается на сайте «Литературная карта Печорского района, родился он 28 января 1946 года в Белоруссии, в городе Добруш Гомельской области. С 1948 года проживал в Ленинграде. Окончил кафедру океанологии Ленниградского государственного университета имени Жданова. Работал в рыбразведке в городе Керчь, начальником полярных и тропических экспедиций рыбразведки под флагами Сомали, Йемена, Мозамбика и других государств.

Писать стихи начал с 16 лет. Печатался в газете «Печорская правда», в сборнике ветеранов Псковской области. С 2002 года дил в деревне Кулье Печорского района.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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