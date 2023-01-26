Поэт и капитан дальнего плавания погиб при пожаре в Печорском районе

Поэт и капитан дальнего плавания Николай Никулин погиб при пожаре в деревне Кулье Печорского района в ночь на 29 января. Об этом сообщается в группе «Псковское обозерье» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото и видео здесь и далее: Sandro Averi / «ВКонтакте»
«В деревне Кулье скончался Никулин Николай Петрович при пожаре в собственном доме», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном доме. По предварительному заключению сотрудников ведомства, причина происшествия – аварийный режим работы отопительной печи.
Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области подтвердили, что на месте пожара был обнаружен погибший 1946 рождения.
Писать стихи начал с 16 лет. Печатался в газете «Печорская правда», в сборнике ветеранов Псковской области. С 2002 года дил в деревне Кулье Печорского района.