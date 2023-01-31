Происшествия

Псковича оштрафовали на 20 тысяч за покупку наркотика

Жителю Пскова вынесли приговор за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В суде установлено, что в октябре 2022 года молодой человек, находясь по месту своего проживания в городе Пскове, заказал в Сети наркотическое средство. Далее он получил данные на мобильный телефон от неустановленного лица с местом нахождения наркотического средства на территории города Пскова.

Находясь на указанном участке местности, молодой человек, нашел термически запаянный сверток с находящимся внутри наркотическим средством. После чего в ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у него изъято наркотическое средство (мефедрон) массой 2,02 грамма.

Суд с учетом признания подсудимым вины, раскаяния в содеянном, назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.