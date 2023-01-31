Происшествия

Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку в российском детсаду и умерла

Трехлетняя девочка, которая зацепилась шарфом за горку в детском саду, умерла в Екатеринбурге.

Происшествие случилось 25 января в одном из детских садов во время дневной прогулки, сообщает местное издание E1.ru.

«На территории дошкольного учреждения есть горка с ограждениями с двух сторон. Девочка забралась на нее и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась предметом своей одежды», — рассказали в прокуратуре по российскому региону.

Во время общего сбора детей в группу воспитатель не сразу обнаружила ее отсутствие. После того как ребенка нашли, ему сразу вызвали скорую помощь. Спустя несколько дней, во вторник, 31 января, девочка скончалась.