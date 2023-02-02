Происшествия

Жилой дом спасли от возгорания в Себежском районе

Жилой дом спасли сотрудники пожарной охраны от возгорания в Себежском районе 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в деревне Угоринка-3 поступило на пульт управления в 2:19. В жилом доме с мансардным этажом поврежден утеплитель. Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети в мансардном этаже.

В 15:20 в Невеле на улице Кирова в двухэтажном жилом доме № 6А в одной из квартир в комнате огонь повредил диван. Подоконник и комната закопчены. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электрооборудования.