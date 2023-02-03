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Жительница Пыталовского района похитила деньги из носка своей знакомой и избила её

Жительница Пыталовского района похитила деньги из носка своей знакомой и избила её. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Подсудимая находилась по месту жительства своей знакомой 1980 года рождения. После совместного распития алкоголя, заведомо зная, что знакомая хранит денежные средства в носке, надетом на левую ногу, решила похитить их. Женщина вытащила из носка потерпевшей 14 000 рублей. С целью подавления сопротивления, она не менее трех раз ударила потерпевшую по голове рукой, в том числе в область лица, причинив ей телесные повреждения в виде кровоподтеков в области век обоих глаз и ушиба мягких тканей носа. Получив деньги, подсудимая скрылась с места преступления и распорядилась ими по своему усмотрению.

Суд принял во внимание, что подсудимая ранее судима за убийство. С учетом позиции государственного обвинителя за совершенное преступление ей назначили наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима

Также суд принял во внимание наличие у подсудимой трех малолетних детей, в связи с чем предоставил ей отсрочку от реального отбывания наказания до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В случае, если в течение данной отсрочки осужденная не докажет исправление своим поведением, она отправится в места лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.