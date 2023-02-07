Происшествия

Серийного похитителя магнитол задержали в Великих Луках

Судимого жителя города Великие Луки подозревают в совершении ряда краж из автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в южной столице региона в ночь на 5 февраля из автомобиля ВАЗ-2115, который стоял у дома на улице Винатовского, путем разбития стекла водительской двери украли магнитолу, кошелек с документами, деньгами и банковской картой, с которой позднее сняли деньги. Автовладелец обратился за помощью в полицию.

Подозреваемый - судимый великолучанин 1979 года рождения. Мужчину подозревают еще в двух кражах из автотранспорта на территории Великих Лук. Так, 5 февраля из «ГАЗели» на улице Вагонной украли магнитолу и инструменты. В тот же день на набережной Лейтенанта Шмидта из машины Nissan похитили аккумулятор, магнитолу и детское кресло. И в обоих случаях злоумышленник тоже разбивал в машинах стекла.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела. В ходе обысков часть похищенного изъяли. Проводится расследование.