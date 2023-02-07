Происшествия

В Пскове раскрыли убийство 14-летней давности

В Пскове раскрыли убийство 14-летней давности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения 15 ноября 2009 года в своей квартире в одном из населенных пунктов Псковской области тела 49-летнего местного жителя с двумя ножевыми ранениями.

Погибший мужчина вел асоциальный образ жизни, а его квартира фактически была предоставлена в свободное посещение иным гражданам. Несмотря на то, что на первоначальном этапе расследования сотрудники ведомства установили лица, которые 15 ноября 2009 года находились в жилище потерпевшего, достаточных доказательств для предъявления обвинения в совершении убийства конкретному лицу получено не было.

Длительное время данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. В рамках принимаемых мер, нацеленных на активизацию деятельности по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, уголовное дело заслушал заместитель председателя СК России Александр Клаус. По итогам были даны указания о проведении конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и изобличение виннового лица.

Практическую помощь в расследовании оказали следователи-криминалисты отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главное управление криминалистики (Криминалистического центра СК России). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области и ГУУР МВД России.

«Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных сотрудников, сумевших установить психологический контакт со знакомыми предполагаемого злоумышленника, которым он проговорился о своей причастности к убийству, были получены изобличающие его показания, подтвержденные свидетелями в ходе очной ставки. В результате подозреваемый дал признательные показания и подробно рассказал обстоятельства совершенного им убийства потерпевшего, подтвердив свои показания с выходом на место преступления», - рассказали в ведомстве.

15 ноября 2009 года 50-летний мужчина поссорился с потерпевшим на кухне, после чего дважды ударил его ножом в грудь и шею. От полученных ранений последний скончался на месте преступления. Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник перетащил тело в соседнюю комнату и через соседей вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым сообщил, что случайно обнаружил тело.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.