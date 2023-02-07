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Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя

Пострадавшая в школе в Химках девочка, которую ножом ударила одноклассница, пришла в себя, внутренние органы не задеты. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Фото: Андрей Воробьев

«Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту», - прокомментировал губернатор.

Он отметил, что ситуация стала для всех шоком. Также он поблагодарил врачей Химок и Люберец, а также санавиацию за оперативную работу.

Напомним, 7 февраля 11-летняя девочка изрезала одноклассницу кухонным ножом в уборной лицея №10 в подмосковных Химках. Пострадавшая поступила в реанимацию со множественными колото-резаными ранениями головы, груди и рук.

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По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (статья 293 УК РФ).