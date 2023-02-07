Происшествия

Уголовное дело по факту халатности возбудили в Подмосковье после ранения школьницы

Следователи устанавливают обстоятельства получения ранений ученицей одного из лицеев в городе Химки. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Московской области

В следственный отдел по городу Химки ГСУ СК России по Московской области поступила информация о госпитализации 11-летней ученицы одного из городских лицеев с колото-резаными ранениями. По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (статья 293 УК РФ).

7 февраля во время перемены в помещении туалета школы между двумя ученицами 5-го класса произошел конфликт. В результате одна девочка нанесла колото-резаные ранения другой, принесенным из дома ножом.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Проводится осмотр, допрашиваются свидетели.