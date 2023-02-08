Происшествия

Бывшего спецназовца осудили за организацию поджога автомобиля прокурора в Пскове

Двух мужчин признали виновными в уничтожении имущества прокурора и адвоката в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Один из мужчин признан виновным в умышленном поджоге, повлекшем причинение значительного ущерба, а его соучастник – в пособничестве этому преступлению.

«Установлено, в ночь на 22 июня 2017 года бывший спецназовец и находящийся под домашним арестом юрист, действуя из мести к первому заместителю прокурора города Пскова за осуществление надзора за ходом и результатами расследуемого в отношении них уголовного дела о мошенничестве, организовали уничтожение путем поджога принадлежащего служителю закона автомобиля, который находился во дворе одного из домов в пригороде Пскова», – рассказали в СУ СК.

Непосредственным исполнителем преступления выступил человек, который за денежное вознаграждение с использованием горюче-смазочных материалов реализовал замысел. Уголовное дело в его отношении выделили в отдельное производство.

Кроме того, в ночь на 8 августа 2017 года мужчины аналогичным способом руками бывшего заключенного организовали уничтожение автомобиля адвоката за активное участие в арбитражном деле.

«Эти преступления удалось раскрыть спустя два года после изъятия уголовных дел из производства органов внутренних дел и передачи в аппарат регионального СУ СК, где следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел грамотно организованы и совместно с сотрудниками уголовного розыска проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», – уточнили в управлении.

Суд назначил бывшему спецназовцу наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а исполнителю поджога автомобиля адвоката – 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Третий соучастник преступлений от правосудия скрылся, суд объявил его в розыск.