Происшествия

Пскович пригрозил убить сожительницу кочергой и попал в колонию

Ранее судимый 42-летний пскович осужден за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Вечером 24 июля 2022 года потерпевшая и её сожитель распивали спиртное на кухне дома в деревне Великое Поле Псковского района. На почве возникшей неприязни к своей сожительнице злоумышленник металлической кочергой замахнулся на женщину и пригрозил ей убийством.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.