Происшествия

В России спасли младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью

Житель Уфы обнаружил на улице в частном секторе десятимесячного малыша, сидящего в сугробе, рядом с ним лежала пьяная мать, ребенок передан медикам. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что инцидент произошел в частном секторе города на улице Розы Люксембург.

«По предварительным данным, на улице в частном секторе мужчиной был обнаружен плачущий 10-месячный малыш и рядом (находилась) женщина в сильном алкогольном опьянении. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал скорую помощь. Малыша госпитализировали с диагнозом переохлаждение, после лечения он будет определен в дом ребенка», - рассказали в башкирской полиции.

Правоохранители выяснили, что женщина, допустившая вопиющее пренебрежение к здоровью ребенка, оказалась 48-летней многодетной матерью, пишет РИА Новости. «Она имеет пятерых детей. Старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными, так как женщина лишена родительских прав. Материалы проверки переданы в СУСК по Республике Башкортостан для принятия процессуального решения», - добавили в ведомстве.