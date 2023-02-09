Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
100 псковских миллионеров
борьба с энергопотерями
Для здоровья трудящихся
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Политические итоги-2022
Оазис здоровья под Псковом
за присоединение Псковского района
в Кремль платно
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Происшествия 09.02.2023 09:526 Житель Псковской области стал жертвой телефонного мошенника-парапсихолога 09.02.2023 17:090 В России спасли младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью 09.02.2023 15:030 Еду украли из магазина в Острове 09.02.2023 13:550 «Застрелили и бросили»: псковские охотники нашли убитого браконьерами лосенка 09.02.2023 13:190 Глухонемого псковича продолжает разыскивать полиция 09.02.2023 12:380 Иностранец предстанет перед судом за кражу кроссовок в псковском спорткомплексе
 
 
 
Самое популярное 06.02.2023 17:080 Сына зарезанных пенсионеров в Москве подозревают в убийстве родителей 03.02.2023 07:233 В России хотят снизить плату ЖКУ за вывоз мусора 02.02.2023 13:529 Названа главная причина убыли кадров в псковском здравоохранении 06.02.2023 13:0919 Свыше миллиарда рублей из бюджета неэффективно израсходовали в Псковской области 02.02.2023 18:443 Назначен руководитель аппарата правительства Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В России спасли младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью

09.02.2023 17:09|ПсковКомментариев: 0

Житель Уфы обнаружил на улице в частном секторе десятимесячного малыша, сидящего в сугробе, рядом с ним лежала пьяная мать, ребенок передан медикам. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что инцидент произошел в частном секторе города на улице Розы Люксембург.

«По предварительным данным, на улице в частном секторе мужчиной был обнаружен плачущий 10-месячный малыш и рядом (находилась) женщина в сильном алкогольном опьянении. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал скорую помощь. Малыша госпитализировали с диагнозом переохлаждение, после лечения он будет определен в дом ребенка», - рассказали в башкирской полиции.

Правоохранители выяснили, что женщина, допустившая вопиющее пренебрежение к здоровью ребенка, оказалась 48-летней многодетной матерью, пишет РИА Новости. «Она имеет пятерых детей. Старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными, так как женщина лишена родительских прав. Материалы проверки переданы в СУСК по Республике Башкортостан для принятия процессуального решения», - добавили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя?
В опросе приняло участие 188 человек
09.02.2023, 18:000 Встреча со свадебным консультантом прошла в особняке Лавриновского в Пскове 09.02.2023, 17:560 Архитекторы разработают проекты развития дли семи городов Псковской области 09.02.2023, 17:520 Капремонт школы в Куньинском районе заказали на 16,5 млн рублей 09.02.2023, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 февраля
09.02.2023, 17:440 «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге 09.02.2023, 17:400 Дорожную разметку в Пскове планируют обновить до конца сентября 09.02.2023, 17:380 Псковичей приглашают отпраздновать масленицу в музее-усадьбе Римского-Корсакова 09.02.2023, 17:350 ВТБ в Псковской области нарастил объемы автокредитования в 2 раза
09.02.2023, 17:300 Эх, проскочу! 09.02.2023, 17:220 35 тысяч жителей Псковской области обратились в Единые клиентские центры псковских газовых компаний в 2022 году 09.02.2023, 17:190 Специалисты компании «Монолит» сопроводят псковичей в оформлении всех видов ипотек 09.02.2023, 17:110 В Псковской области обсудили концепцию национальной стратегии действий в интересах женщин
09.02.2023, 17:110 Готовый бизнес по аренде авто продают в Пскове с водителями 09.02.2023, 17:090 В России спасли младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью 09.02.2023, 17:000 «Сообразим на троих»: Легко ли быть главой района и нужно ли отменять 44-й федеральный закон? ВИДЕО 09.02.2023, 16:511 Экскурсия по самой мощной крепостной башне пройдёт в Пскове
09.02.2023, 16:380 Сделать изборский сувенир в технике «набойка» приглашают гостей и жителей региона 09.02.2023, 16:311 Творческая импотенция, как и было сказано 09.02.2023, 16:270 Около 400 книг пополнили фонд сельской библиотеки в Новоржевском районе 09.02.2023, 16:160 Купола и кресты храма Святой Троицы освятили в плюсской деревне Ореховно
09.02.2023, 16:010 Александр Братчиков о взаимодействии с городскими депутатами и мерах поддержки населения 09.02.2023, 15:590 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов гражданской авиации со 100-летием отрасли 09.02.2023, 15:560 Псковский фестиваль малой авиации «Лукинебо» поддержало правительство РФ 09.02.2023, 15:530 26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
09.02.2023, 15:520 Наказывают должников и тратят миллионы: как продвигается капремонт домов в Псковской области 09.02.2023, 15:420 Цифровое сословие 09.02.2023, 15:360 «Нападение» выдры Бухли на швабру показали в псковском подворье. ВИДЕО 09.02.2023, 15:353 Более 80 млрд рублей потратили жители Псковской области на еду и сигареты в 2022 году
09.02.2023, 15:310 Псковичей приглашают на инструментальный концерт в Приказной палате 09.02.2023, 15:300 «Гайд-парк»: Александр Братчиков о перспективах расширения границ Пскова. ВИДЕО 09.02.2023, 15:290 За месяц до спектакля в Пскове выкупили все билеты на «Жанну» 09.02.2023, 15:190 Псковские бойцы поблагодарили школьников за письма
09.02.2023, 15:171 «Московский комсомолец в Пскове» запускает проект «Жалобная книга» 09.02.2023, 15:160 «Всего доброго»: Путин прокомментировал уход иностранных брендов с российского рынка 09.02.2023, 15:120 Псковичи ищут говядину на прилавках городских магазинов 09.02.2023, 15:090 Земельный участок выделили в Печорском районе для создания всероссийского детского центра
09.02.2023, 15:030 Еду украли из магазина в Острове 09.02.2023, 14:510 Более 87 миллионов рублей взыскал псковский Горводоканал с должников в 2022 году 09.02.2023, 14:440 Псковские налоговики расскажут об особенностях ЕНС на онлайн-вебинаре 09.02.2023, 14:430 Альтернативу горнолыжным курортам Сочи нашли российские туристы
09.02.2023, 14:420 О планах по благоустройству округа №3 в Пскове рассказал Александр Братчиков 09.02.2023, 14:280 Более чем на 10,5 тысяч объектов увеличилось количество движимого имущества в Псковской области за 2022 год 09.02.2023, 14:120 Отреставрированную картину с изображением Пскова впервые покажут на выставке в Екатеринбурге 09.02.2023, 14:100 Двух волков застрелили в Порховском районе
09.02.2023, 13:570 Печорская школа искусств преобразится благодаря нацпроекту 09.02.2023, 13:550 «Застрелили и бросили»: псковские охотники нашли убитого браконьерами лосенка 09.02.2023, 13:521 Как праздничные дни в феврале отразятся на зарплате, рассказал эксперт 09.02.2023, 13:340 До +2°C прогреется воздух в Псковской области 10 февраля, прогнозируется гололёдица
09.02.2023, 13:190 Глухонемого псковича продолжает разыскивать полиция 09.02.2023, 13:100 Александр Братчиков призвал учитывать мнение людей при присоединении части Псковского района к областному центру 09.02.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 09.02.2023, 12:580 Дистрибьюторскую компанию в Пскове уличили в нарушении требований технических регламентов
09.02.2023, 12:510 Умер последний председатель Совмина РСФСР Иван Силаев 09.02.2023, 12:420 Toyota и Renault столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в Пскове 09.02.2023, 12:380 Иностранец предстанет перед судом за кражу кроссовок в псковском спорткомплексе 09.02.2023, 12:250 Александр Братчиков о присоединении части Псковского района: Это очень непростой процесс
09.02.2023, 12:100 «Сообразим на троих»: Легко ли быть главой района и нужно ли отменять 44-й федеральный закон? 09.02.2023, 12:091 Дивный мир без госзакупок 09.02.2023, 12:080 Уехавшего на заработки более 20 лет назад мужчину разыскивают в Псковской области 09.02.2023, 12:070 Россия совершила рекордные 100 безаварийных пусков космических ракет подряд
09.02.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Братчиковым о перспективах расширения границ Пскова 09.02.2023, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 9 февраля 09.02.2023, 11:520 МТС поможет псковским детям освоить криптоискусство 09.02.2023, 11:430 Более 40 жилых помещений принудительно предоставили детям-сиротам в Псковской области в 2022 году
09.02.2023, 11:330 Иностранца осудили за попытку дать взятку сотруднику Псковской таможни 09.02.2023, 11:310 Место встречи: улица Леона Поземского 09.02.2023, 11:220 Со 100-летием гражданской авиации поздравил работников отрасли Александр Котов 09.02.2023, 11:170 Кинологи призвали не приравнивать собак бойцовых пород к оружию
09.02.2023, 11:010 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии 09.02.2023, 10:580 Водитель УАЗа врезался в опору ЛЭП в Гдовском районе 09.02.2023, 10:570 Около четырех тысяч магазинов насчитали в Псковской области 09.02.2023, 10:480 Пьяный пешеход попал под пассажирский поезд в Локне
09.02.2023, 10:460 Килограммовую монету из чистого серебра продают в Пскове за 75 тысяч рублей 09.02.2023, 10:440 «Гайд-парк»: Александр Братчиков о перспективах расширения границ Пскова 09.02.2023, 10:400 В России стартовал прием заявок на переобучение в рамках нацпроекта 09.02.2023, 10:270 Полицейский автомобиль перевернулся на дороге в Псковском районе. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru