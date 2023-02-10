Происшествия

Жительница псковской деревни фиктивно зарегистрировала 12 человек

Жительница Псковского района фиктивно зарегистрировала группу россиян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в период с февраля 2022 года по январь 2023 года на территории одной из деревень Псковского района безработная местная жительница, 1970 года рождения, осуществила фиктивную постановку на регистрационный учет 12 граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняют.