Происшествия

Труп убитой собаки в Пскове эксгумировали и направили в клинику для экспертизы

Труп собаки, которую до смерти избил мужчина в Пскове на Рижском проспекте 8 февраля, эксгумировали и направили в ветеринарную клинику для экспертизы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Сегодня, 15 февраля, труп животного был эксгумирован и направлен в ветеринарную клинику Любятово для проведения необходимых экспертиз», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что 8 февраля около 18:30 у дома №69а на Рижском проспекте мужчина вышел из подъезда и, по словам хозяйки, пнул пса породы «мопс» несколько раз. От побоев собака скончалась на месте.