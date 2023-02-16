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Происшествия

Псковские полицейские продолжают поиск пропавшего юноши

16.02.2023 21:55|ПсковКомментариев: 0

Псковские полицейские продолжают поиск пропавшего 12 декабря 2022 года Егора Семенова 2001 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 12 декабря 2022 года он ушел из дома по месту жительства, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Молодой человек не выходит на связь с родственниками, может проживать на территории Пскова, либо выехал за пределы региона.

На вид юноше 20-25 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, короткие русые волосы, серые глаза. Был одет в черную куртку, синие джинсы, бейсболку и темно-синие кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Егора Семенова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

Теги: #происшествие #поиск людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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