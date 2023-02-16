Происшествия

Тайник с валютой обнаружили в автомобиле на границе с Латвией в Псковской области

Незадекларированные гривны, спрятанные в технологических полостях легкового автомобиля, выявили сотрудники таможенного поста МАПП «Лудонка» (Пыталовский район) и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Два члена одной семьи, выезжая из России в Латвию, предъявили таможенному контролю 660 тысяч гривен на двоих, составляющих в эквиваленте 17,8 тыс. долларов США. При опросе граждане заявили, что не имеют денежных средств и товаров, подлежащих декларированию. Однако при осмотре автомобиля сотрудники таможни в скрытых полостях обнаружили 1 млн 960 тыс. гривен (в эквиваленте превышает 53 тысячи долларов США).

Валюта изъята. Проводятся проверочные мероприятия, по завершению которых будет принято процессуальное решение.

«С начала года это уже четвертый факт выявления нарушения вывоза валюты через МАПП "Лудонка". Если в пресеченных ранее попытках усматривались административные правонарушения, то по данному факту возможно возбуждение уголовного дела», – рассказала начальник таможенного поста МАПП «Лудонка» Елена Александрова.

В ведомстве напомнили, что при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму ввозимых или вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. При этом необходимо учитывать, что согласно указу президента Российской Федерации со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из РФ наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.