Происшествия

Кукурузный трипс впервые обнаружили в партии цветов в Псковской области

Впервые на складе временного хранения в Псковской области в партии цветов обнаружили кукурузный трипс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

При проведении фитосанитарного контроля партии импортных цветов дельфиниума, сотрудники ведомства обнаружили особей опасного каратинного вредителя – томатного и кукурузного трипса.

Заражённые цветы, в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, по решению собственника уничтожены.