Происшествия

Автомобиль сгорел в гараже на улице Генерала Маргелова в Пскове

Автомобиль сгорел в гараже на улице Генерала Маргелова в Пскове 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 18.37. Огонь повредил потолок в гараже. Находящийся внутри автомобиль Volkswagen Рassat 1993 года выпуска выгорел полностью. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Удалось спасти гараж.

В тот же день в Красногородске в жилом доме на улице Советской сгорели комната и ванная комната. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за короткого замыкания электросети в ванной комнате. Сотрудники ведомства спасли жилой дом и шесть хозяйственных построек.

Кроме того, в Острове на улице Спартака в одноэтажном неэксплуатируемом строении сгорел мусор. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В Новоржеве на улице Пушкина огонь повредил чердачное помещение дома и потолок. По предварительной информации, пожар возник из-за неисправности печной трубы. Удалось спасти жилой дом.

В великолукской деревне Шелково на улице Заводской поздно вечером в неэксплуатируемом здании выгорела стена и потолок. Пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки внутри электросчетчика. Удалось спасти здание.