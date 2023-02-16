Происшествия

Острович проник в чужой дом через форточку и украл мультиварку

Острович обокрал чужой частный дом, проникнув в помещение через открытую форточку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в городе Острове вечером 11 февраля из частного дома по улице Фестивальной похитили вентилятор, мультиварку и печной настил. Сотрудники ОМВД России по Островскому району установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу местный житель 1964 года рождения. Он дал признательные показания.

В отношении фигуранта возбудили уголовное по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Проводится расследование.