Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу средств гигиены

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу средств гигиены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» 20 февраля, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 40-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала средства гигиены.

Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам полиции.