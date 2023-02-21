Происшествия

Петербуржец фиктивно прописал россиянку в Псковской области

Безработный 39-летний житель Санкт-Петербурга фиктивно зарегистрировал гражданку Российской Федерации на территории Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в минувшем году житель Палкинского района 1961 года рождения осуществил фиктивную постановку на регистрационный учет гражданки Республики Киргизия без ее фактического пребывания по месту регистрации.

А житель Стругокрасненского района 1977 года рождения фиктивно зарегистрировал гражданина Республики Узбекистан, тоже без его фактического пребывания по месту регистрации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.