Происшествия

Двух печерян отправили в колонию за ограбление

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жителей, обвиняемых в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

11 июля 2022 года, находясь во дворе дома, расположенного на улице Лесной в Печорах, они распивали спиртные напитки, после у них закончился алкоголь и деньги. Тогда они решили попросить в долг у 78-летней знакомой, которая ранее уже одалживала деньги, но та им отказала. Тогда один из подсудимых стал силой вытаскивать из кармана куртки женщины деньги в размере 16 тысяч рублей, а второй зажимал ей рот рукой, чтобы она не кричала. С похищенным с места преступления скрылись, однако неравнодушному гражданину, который в этот момент проходил мимо, удалось догнать злоумышленников и вернуть потерпевшей похищенные деньги.

Подсудимые вину признали полностью, в содеянном раскаялись. Суд по совокупности с ранее постановленными приговорами в отношении мужчин окончательно назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 3 года колонии особого режима, второму - 5 лет общего режима.