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Мужчина предстанет перед судом за поджог студии красоты на улице Никольской под Псковом

37-летний мужчина предстанет перед судом за поджог студии красоты на улице Никольской под Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Мужчина накануне Дня защитника Отечества в феврале 2022 года рано утром подошел к входному помещению студии красоты и фитнеса, расположенной в цокольном этаже многоквартирного дома на улице Никольской в деревне Родина Псковского района. Он облил легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и стены, а затем поджог их и ушел.

Горение затухло само по себе. В случае уничтожения из-за поджога помещения салона красоты, потерпевшему мог бы быть причинен значительный материальный ущерб на общую сумму свыше 7 млн рублей.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.