Происшествия

Пенсионерка не поддалась на уловки телефонных мошенников в Великих Луках

Пенсионерка не поддалась на уловки телефонных мошенников в Великих Луках 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, около 13:00 на стационарный телефон великолучанки 1936 года рождения позвонили неизвестные, которые сообщили, что ее соседка якобы совершила серьезное ДТП и теперь ей грозит уголовная ответственность.

Для решения возникшей проблемы незнакомцы запросили у горожанки миллион рублей. Пенсионерка сумела переговорить с этой соседкой и выяснила, что с ней все в порядке. В результате никаких денег мошенники не получили. О случившемся пожилая женщина сообщила в полицию. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Однако ряд жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района поддались на разные уловки злоумышленников, в том числе, когда те действовали под предлогами мнимого освобождения родственников собеседников от уголовной ответственности за ДТП, а также предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов. В итоге потерпевшие потеряли в общей сложности свыше 900 тысяч рублей. В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел проводится расследование.