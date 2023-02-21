Происшествия

Более 70 капканов изъяли на озере Полисто в Псковской области

Инспекторы Полистовского заповедника совместно с инспекторами Росрыболовства изъяли 73 капкана на озере Полисто. Материалы будут переданы в мировой суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации особо охраняемой природной территории.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

На озере были установлены подледные капканы для хищной рыбы. «Такие орудия рыбной ловли запрещены! А озеро Полисто - региональный памятник природы, где разрешена только любительская рыбалка за исключением периода от распадения льда до 15 июня каждого года. Также здесь запрещен лов рыбы с помощью сетей без получения квоты», - подчеркнули в заповеднике.

Озеро Полисто играет важную роль в поддержании гидрологического режима района, именно сюда стекает вода из окружающих Полистово-Ловатских болот. В водах озера обитают редкие для Псковской области виды рыб - чухонь и синец, а на мелководьях нерестятся лещ, судак, плотва, щука. В верховье Полисти, которая берет начало в Полисто, обитает одна из немногих сохранившихся в Псковской области популяций речного рака.

Совместные рейды инспекторов Полистовского заповедника и инспекторов отдела контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства будут продолжены.

Нарушение правил рыболовства может повлечь как административную, так и уголовную ответственность, а размер штрафа варьируется от нескольких тысяч до полумиллиона рублей.