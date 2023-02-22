Происшествия

Новгородец предстанет перед псковским судом за покушение на сбыт наркотиков

22-летний житель Новгорода предстанет перед псковским судом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Молодой человек в один из дней ноября 2022 года, находясь по месту жительства в Великом Новгороде, получил от своего подельника сообщение, содержащее фотографию с указанием месторасположения тайника-закладки, содержащей наркотическое средство метамфетамин (первитин) общей массой 49,83 грамма, для последующего незаконного сбыта покупателям. После этого злоумышленник с целью поиска закладки прибыл в лесополосу, расположенную вблизи деревни Торошино Псковского района, где был задержан сотрудниками полиции.

Санкция статьи 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.