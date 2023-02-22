Происшествия

Пропавшего пожилого мужчину разыскивают в Псковской области

73-летнего Валентина Ключникова разыскивают на территории Псковской области и Восточного административного округа Москвы. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

25 февраля он вышел из дома и пропал. Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, белые кроссовки и черную шапку.

Информацию, которая поможет найти Валентина Ключникова, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.