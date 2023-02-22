Происшествия

Нарушения миграционного законодательства выявили в Великих Луках

Жители Великих Лук и Куньинского района подозреваются в фиктивной регистрации граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в январе текущего года безработная великолучанка 1968 года рождения осуществила на территории города фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан.

А в декабре минувшего года в одной из деревень Куньинского района 27-летняя безработная местная жительница фиктивно зарегистрировала двух гражданок Российской Федерации.