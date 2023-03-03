Происшествия

Безработный пскович похитил две золотые цепочки и попался полицейским

Безработный пскович похитил две золотые цепочки и попался полицейским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове днем 4 марта из магазина на улице Коммунальной злоумышленник открыто похитил две золотые цепочки и скрылся. Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый пскович 1992 года рождения. Похищенное обнаружили и изъяли.

А утром 5 марта в Пскове из торгового павильона по Рижскому проспекту неизвестный мужчина открыто с применением насилия похитил сотовый телефон. И его по «горячим следам» установили сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову. Подозреваемым оказался неработающий, ранее судимый житель областного центра 1988 года рождения. Похищенный телефон изъяли.

В отношении обоих фигурантов в настоящее время возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.