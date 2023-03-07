Происшествия

В России завели дело после гибели пациента наркоклиники

Глава наркологической клиники в Саратове с коллегой задержаны по уголовному делу о гибели пациента, которого бросили на неотапливаемой веранде зимой в ковре, обмотанном скотчем, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 34-летний подозреваемый в частном доме в Саратове занимался предпринимательской деятельностью, связанной с предоставлением проживания на платной основе нарко- и алкозависимым, и привлек к этой деятельности 30-летнего знакомого. Следователи установили, что с 26 по 27 февраля 2023 года оба фигуранта, а также иные обитатели этого дома завернули в ковер 25-летнего пациента, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде, вследствие чего потерпевший скончался от переохлаждения, пишет РИА Новости.

«По факту смерти 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"... В настоящее время следователями задержаны 30- и 34-летний мужчины, с ними проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств», - говорится в сообщении.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.