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Контейнерные площадки оборудовали в Бежаницком районе по требованию прокуратуры

Контейнерные площадки оборудовали в Бежаницком районе по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что места накопления твердых коммунальных отходов, расположенные в деревне Лющик и селе Кудеверь Бежаницкого района, не оборудованы ограждениями, а также твердым (бетонным, асфальтовым) покрытием. Прокуратура района обязала органы местного самоуправления оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Решениями Бежаницкого районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. В настоящее время органами местного самоуправления нарушения закона устранены в полном объеме», - отметили в прокуратуре.